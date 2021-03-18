Hercai dizisinde flaş ayrılık! Hangi ünlü oyuncu veda etti?

atv'nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan Mia Yapım / Banu Akdeniz imzalı Hercai dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yü aynı projede buluşturan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası veda etmişti.

Dizide Hazar Şadoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Serhat Tutumluer projeden ayrılacak. Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu.

Serhat Tutumluer kimdir?

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.



