Magazin Hercai dizisinde flaş ayrılık! Hangi ünlü oyuncu veda etti?

Hercai dizisinde flaş ayrılık! Hangi ünlü oyuncu veda etti?

Magazin

Hercai dizisinde flaş ayrılık! Hangi ünlü oyuncu veda etti?

atv'nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan, Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı sevilen dizisi Hercai'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

18 Mart 2021, Perşembe 17:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

atv'nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan Mia Yapım / Banu Akdeniz imzalı Hercai dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yü aynı projede buluşturan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası veda etmişti.

Dizide Hazar Şadoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Serhat Tutumluer projeden ayrılacak. Usta oyuncu ilk bölümünden beri dizide yer alıyordu.

Serhat Tutumluer kimdir?

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.

İlgili Haberler
Hercai'nin usta oyuncusu Gülçin Hatıhan anlattı: Setlerde koronavirüs önlemleri nasıl sağlanıyor?Hercai dizisinde şok! Reyyan Miran'a öleceğini söylüyor!Hercai'nin yıldızları dünya evine giriyor!Hercai dizisinde sürpriz ayrılık! İki oyuncu diziye veda ettiHercai dizisinde herkesi şaşırtacak karar!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
İhanetin anatomisi
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
4 yapraklı yonca meselesi
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Kötü ama iyi
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyada gündem oldu