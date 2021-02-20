Hercai dizisinde herkesi şaşırtacak karar!

Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün başrollerinde yer aldığı Hercai dizisinde reytinglerdeki düşüş konuşuluyor. Daha önce perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizinin yayın günü değiştirilerek pazar akşamları ekrana gelmeye başlamıştı. 14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlanan programlar arasında Hercai reytinglerde Total'de yedinci sırada yer alırken AB Grubunda ilk ona giremedi.

Hercai 60. bölümde neler olacak?

Reyyan ve Miran’ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan’ın isteğiyle Azize’ye bir şans vermeye karar verir.

Ancak ondan bir isteği olacaktır. Öte yandan çiftlikte duyulan silah sesi Hazar ve Nasuh’un çiftlik evine koşmalarına neden olur.

Karşısında gördüğü manzara Hazar’ı şoke edecektir. Yaren’in verdiği haber onu öldürmeye kararlı olan Füsun’u durdurur.

Dilşah, Azra’yı kaybetme korkusuyla yanlış adımlar atmaktadır. Bu sırada Reyyan ve Miran’ın hayatında ise tüm olup bitenlerden daha önemli bir durum meydana gelir.

Füsun ve Dilşah hesaplaşmasında neler olacak? Azize Miran’ın şartını kabul edecek mi?

Hercai 60. bölüm fragmanı







