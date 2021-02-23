Hercai dizisinde sürpriz ayrılık! İki oyuncu diziye veda etti

Hercai dizisinde çifte ayrılık yaşandı. Pazar akşamları yayınlanan Hercai dizisinde 'Azad' karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar ve 'Gönül'ü oynayan güzel oyuncu Oya Unustası diziye veda ediyor.

Pazar akşamları Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Hercai dizisindeki sürpriz ayrılık izleyenleri şaşırttı.

Hercai dizisinde 2 ayrılık birden yaşanacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Azad karakterine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ile Gönül'ü oynayan Oya Unustası fenomen projeye veda edecek.



