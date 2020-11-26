İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai, oyuncularıyla da gündemden düşmüyor. İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi.

İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.

Ebru Şahin'in ardından rol arkadaşı Akın Akınözü de İspanya'nın prestijli Tv ödülü 'Premios Telenovelas Espana'da 'En Yakışıklı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.