Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül
Atv dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitlelere ulaşıyor. Birçok ülkede yayında olan Hercai, İspanya'nın da gözdesi oldu. Dizide Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül geldi..
26 Kasım 2020, Perşembe 13:03 Son Güncelleme:
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İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai, oyuncularıyla da gündemden düşmüyor. İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi.
İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.
Ebru Şahin'in ardından rol arkadaşı Akın Akınözü de İspanya'nın prestijli Tv ödülü 'Premios Telenovelas Espana'da 'En Yakışıklı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı.
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