Türkiye Herkes İstanbul'u konuşuyor ama İzmir'de vaka sayısı ikiye katlandı

Herkes İstanbul'u konuşuyor ama İzmir'de vaka sayısı ikiye katlandı

Türkiye

Herkes İstanbul'u konuşuyor ama İzmir'de vaka sayısı ikiye katlandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki corona virüs vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını söyledi.

25 Ekim 2020, Pazar 15:27 Son Güncelleme:
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Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Kovid-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

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"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

İstanbul'da son durum

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını da belirterek, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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