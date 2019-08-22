Herkes onu konuşuyor: ‘La fonten’ Mehmet

Balıkesir'de Sındırgı ilçesi, Armutlu köyünde yaşayan Mehmet Kanur kendini bildi bileli hayvanlarla ilgili. Ev hanımı anne ile öğretmen babanın iki çocuğundan büyüğü olan Mehmet, halen Hintbülbülü, Tokat tavuğu ve 35 civciv bakıyor. Kanur hayvanlara olan tutkusunun çok küçük yaşta başladığını söylüyor. Onları çok sevdiğini ve arkadaşı olarak gördüğünü, onlarla konuştukça mutlu olduğunu, stresini attığını anlatıyor.

Hayvanların dünyasına olan ilgisi nedeniyle önce YouTube’da hayvan videolarını izlemeye başlayan Mehmet, daha sonra kendi de benzer videolar çekebileceğini düşünmüş. Babası İsmail Kanur, da Mehmet’in bu fikrini destekleyince Mehmet anlatmaya, babası da mobil telefonunun kamerasıyla kaydetmeye başlıyor.

HAYVANLARLA KONUŞA KONUŞA ANLATIYOR

Kendi YouTube kanalını açan Mehmet, ilk videosunu güvercinlerle çekti. Kısa zamanda kimi evcil kimi doğada yaşayan hayvanlarla ilgili videolar hazırladı. Birkaç dakikalık videolarında Mehmet, sadece hayvanların özelliklerini değil, neden onlardan korkulmaması gerektiğini de anlatıyor. Hayvanları bazen eline alıyor, bazen yanlarına iyice yaklaşarak ama her seferinde sevgiyle ve sohbet eder gibi bildiklerini paylaşıyor. Hayvanların nerelerde bulunduğunu, nasıl yaşadığını, neyle beslendiğine de değiniyor. Köyde yaşadıkları için hayvanları rahatlıkla bulduğunu anlatan Mehmet, “Hayvanlarla ilgili bildiklerim dışında kitaplarda, internette araştırmalar da yaparak hazırlanıyorum. Hayvanları bulmak buralarda hiç zor değil. Giderek daha fazla araştırıyorum, öğreniyorum. Videolar çekmeye devam edeceğim” diyor. Pek çok hayvanla ilgili korkunun yersiz olduğunu belirten minik Mehmet, “Zararsız hayvanlardan bile korkuluyor, öldürülmeye çalışılıyor. Üzülüyorum. Videolarımda aslında onların da birer canlı olduğunu ve öldürmenin gerekmediğini anlatıyorum” diyerek hayvan sevgisini anlatıyor. Mehmet’in takipçi sayısı hızla artıyor. Ekşi Sözlük yazarlarının da desteğiyle takipçileri 100 bine yaklaşan Mehmet bu duruma hem şaşırdığını hem de çok heyecanlandığını anlatıyor.

KÜÇÜK YAŞTAN BERİ

Tayini Dursunbey ilçesine çıkan ve dün ailesiyle birlikte buraya taşınan baba 23 yıllık öğretmen İsmail Kanur, “Mehmet küçüklüğünden beri hayvanlara çok meraklı. Hayvanları her eline aldığında gözleri parlar. Hayvanlarla ilgili sürekli okuyor, araştırmalar yapıyor. Yeni evimizin çevresinde de hayvanları araştırmaya devam edecek, yeni videolar çekmeye devam edecek. Biz hep yanındayız” diyor. (Hürriyet)