Herkes yaşlandı, onlar gençleşti

Sosyal medyanın yeni akımı olan 'kendini yaşlandırma' uygulamasına ünlüler hızla ayak uydurdu.

Birçok ünlü, yaşlandırma uygulaması ile kendini yıllar sonrasına götürdü. Ancak Seda Sayan ve Oktay Kaynarca, akımın tam tersini yaptı.

Seda Sayan, gençleşmiş fotoğrafını 'Yaşlandırma uygulamasında 20 yıl sonra ben' notuyla paylaştı.

Oktay Kaynarca ise, 'Hadi modaya uyalım bakalım' diyerek ters köşe yaptı.