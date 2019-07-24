Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlıklarını Avusturya'dasürdüren Fenerbahçe yarın bir başka Alman ekibi ile karşılaşacak. Bu kez rakip Hertha Berlin... Wolsburg ile önceki gün 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler bu sefer sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftarlar ise "Hertha Berlin Fenerbahçe maçı ne zaman?" cevap arıyor.

HERTHA BERLIN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Hertha Berlin Fenerbahçe maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak. Mücadeleyi D Smart yayınlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine gelen Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin sahasında antrenman yapan sarı lacivertli ekip, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı.

Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman taktik çalışma ile devam etti. Sarı lacivertli ekip idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe’de önceki gün Wolfsburg ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ayağında şişlik oluşan Hasan Ali Kaldırım, stadı bandaj ile terk etmişti. Ağrısı geçen ve ayağındaki şişlik giden Hasan Ali, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.