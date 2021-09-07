HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı nasıl alınır?

Aşı kartını iki doz covid aşısı olan vatandaşlar alabiliyor. Yurt içinde aşı olmayanlara pek çok yerde PCR testi zorunluluğu uygulanırken, aşı kartı yurt dışı seyahatlerde kullanılıyor. Kişi eğer isterse kartına pasaport bilgilerini de ekleyebiliyor. İşte, adım adım HES uygulaması ve e-Nabız üzerinden aşı kartı çıkarma işlemi…

HES UYGULAMASI İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulaması ile aşı kartı alabilmek için uygulamaya giriş yapıldıktan sonra ilk olarak pasaportun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Sonrasında ‘Pasaportlarım’ seçeneğine gelerek ekle tuşuna tıkladıktan sonra pasaport numarası girilmesi gerekiyor. Ardından da ana ekrana dönerek ‘Covid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçilmeli.

Açılan ekrandan ‘Aşı kartlarım’ seçeneğini tıklanıp sonrasında ekranın en alt bölümüne gelen ‘Aşı kartı oluştur’ seçeneği tıklanmalı. Bu işlemin sonrasında ise aşı kartı üzerinde pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilmesi gerekiyor.

Eğer pasaport bilgilerinin eklenmesi istenmez ve seçim yapmadan devam edilirse kart kaydolunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacaktır.

Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında olması isteniyorsa “Hesabım” bölümünden tanımlama işlemi yapabiliyor. Eğer, daha önce tanımlanan bir pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile çıkacaktır. Ekranda çıkan pasaport numarasının seçilip devam edilmesinin ardından aşı kartı kısa sürede oluşturulacaktır.

E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Aşı kartı alabilmek için ilk olarak e-Nabız uygulamasına giriş yapın.

Ardından sonra "Keşfet" menüsü tıklayın, gelen seçeneklerden "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" seçeneğine basın.

Aşı kartınız, mobil cihazınıza ya da bilgisayarınıza indirilecektir. İsterseniz aşı kartınızın çıktısını alabilirsiniz.

AŞI KARTINDA HANGİ BİLGİLER VAR?

Aşı kartının üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, Türkçe ve İngilizce olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.