Türkiye HES uygulamasına yeni alan!

HES uygulamasına yeni alan!

Türkiye

HES uygulamasına yeni alan!

Hayat Eve Sığar uygulamasına koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir alan eklendi. Kişiler artık Kkovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğunu görebilecekler.

18 Eylül 2021, Cumartesi 13:33 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

RİSKLİ VEYA RİSKSİZ DURUMU TEK TUŞLA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

AA

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