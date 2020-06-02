Türkiye Hesabına yanlışlıkla 70 bin lira yattı

Hesabına yanlışlıkla 70 bin lira yattı

Türkiye

Hesabına yanlışlıkla 70 bin lira yattı

Bursa'da araç satışı sırasında yanlışlıkla hesabına 70 bin lira gönderilen Sedat Karabay, parayı sahibine iade etti.

02 Haziran 2020, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Adana’da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil İnegöl’de yaşayan Sedat Karabay’ın hesabına gönderdi. Kendi hesabını kontrol eden Karabay, 70 bin lirayı görünce şaşkınlık yaşadı. Şehmuz D.’nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis merkezine giderek, ifade verdi. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.

Araç alımı yapmak için Adana’da yaşayan kişinin hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini aktaran Sedat Karabay, “Ablamı aradılar. ‘Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik’ dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim” dedi.


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