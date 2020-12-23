Hexa-X projesinin 6G teknik altyapısını Ericsson oluşturacak

Ağ tedarikçileri, iletişim servis sağlayıcılar, teknoloji sağlayıcıları ve Avrupa'daki önde gelen iletişim araştırma enstitüleri dahil olmak üzere gelecekteki bağlantı çözümlerinin tam değer zincirini temsil eden paydaşların yer aldığı konsorsiyumdan oluşan proje, 6G kablosuz sistemleri için teknik altyapının oluşturulmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

Proje, Ericsson'ın Outlook for 6G çalışmasında 2030 çağı olarak tanımladığı dört temel itici gücü ele alıyor: Sistemlerin güvenilirliği, mobil teknoloji verimliliği sayesinde sürdürülebilirlik, sınırsız bağlanırlık, hızlandırılmış otomasyon ve dijitalleşme.

2023 Haziran'a kadar devam edecek proje, Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek.

Projeye Nokia ile birlikte liderlik edecek olan Ericsson, İsveç, Türkiye ve Macaristan olmak üzere üç Avrupa ülkesinde temsil edilecek. Farklı sektörlerin daha akıllı ve güvenli bir hale gelmesi için mobil ağlarla toplumu destekleyen Ericsson’un Türkiye’de hizmet veren Araştırma Laboratuvarı da Hexa-X projesinde yer alıyor ve yeni nesil inovatif iletişim platformu 6G’ye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ericsson'un teknik lider olarak katılımı, gelecekteki kullanım senaryoları, dağıtık MIMO, yapay zekâ, makine öğrenimi ve genel 6G vizyonu ve mimarisi için gerekli zeminin hazırlanmasına büyük fayda sağlayacak. 6G'nin mimari aşamalarının oluşturulmasına destek verecek olan Ericsson, konsorsiyum içinde farklı görevleri de üstlenecek.

Ericsson Araştırma’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Magnus Frodigh, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Akademi dünyası ve sektörün güçlü paydaşlarından oluşan bir konsorsiyumun parçası ve Hexa-X projesinin teknik lideri olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 2030 yılına baktığımızda, içinde yaşadığımız toplum, toplam 10 yıldır 5G ile şekillenmiş olacak. 5G'yi geliştirmeye devam ederken, iş birliğine dayalı 6G araştırma faaliyetlerine başlamanın da tam zamanı. Hexa-X projesi, sektör ve akademi genelinde üstel teknoloji evriminin 6G çağında beklentileri ve fırsatları nasıl karşılayacağını birlikte şekillendirme ve keşfetme açısından çok önemli bir araç olacak. 6G yolculuğu bugün başlıyor.”

Hexa-X ile ele alınacak altı konu

Dijital altyapılar toplumun, endüstrilerin ve ekonominin sürekli inovasyon ve evrimi için kritik bir temel oluşturuyor. Bu, toplumdaki beklentilerin artmasıyla desteklenen, teknoloji alanındaki ilerlemelerle hızlanan ve hayatımızı iyileştirecek yeni hizmetlere ve ekosistemlere yön veren 5G dönüşümü ve ötesiyle artmaya devam edecek. Hexa-X projesi, gelecekteki kablosuz teknolojilere ve mimari araştırmalara güçlü bir şekilde bağlı olan fiziksel ve dijital dünya ile insanlar arasında köprü oluşturulmasına sağlam bir zemin hazırlayacak.

Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin, insanlığa hizmet eden önemli ölçüde geliştirilmiş verimlilik ve hizmet deneyimi için hayati ve güvenilir bir araç olmaları gerekiyor.

Giderek daha yetenekli ve akıllı bir hale gelen, heterojen büyüyen ve sonunda tüm ağları tek bir ağda birleştiren dijital bir ekosistem oluşturmak için birden çok kaynak türünün bir araya getirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik, kaynak kullanımında verimliliği artırırken yeni yaşam biçimlerini destekliyor.

Uzak yerleri birbirine bağlayan küresel hizmet kapsamı için verimli ve uygun fiyatlı çözümler.

Yüksek bit hızları, sonsuza yakın kapasite, hassas konumlama ve algılama.

İletişim gizliliğini ve bütünlüğünü korumak ve veri gizliliği, operasyonel esneklik ve güvenlik sağlamak.





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