Türkiye Heyelan kabusu! 4 kişilik aile ölümden döndü

Heyelan kabusu! 4 kişilik aile ölümden döndü

Türkiye

Heyelan kabusu! 4 kişilik aile ölümden döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen heyelanda yerinden kopan dev kaya parçası evin içine girdi. Evde yaşayan 4 kişilik aile, ölümden döndü.

23 Ocak 2022, Pazar 22:42 Son Güncelleme:
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Alanya ilçesi Güney Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen heyelanda, 4 kişilik Çetinkaya ailesinin evine dev kaya parçası düştü.

Olayda aileden kimse yaralanmadı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, dev kayanın evin önünde duran bir kamyonete zarar verdiği görüntülere yansıdı.

Ev sahibi Engin Çetinkaya, kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirtti. Evin 30 metre yukarısında bulunan kayanın altının boş olduğunu söyleyen Engin Çetinkaya, “Arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin, hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim ve çocuklarımla uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allaha şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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