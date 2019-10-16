Müge Dağıstanlı/ POSTA

Kerem Bursin'in bu sözlerinin üzerine Nilperi Şahinkaya, “Kerem Bürsin’le öpüşme sahnemizden önce set yemeği olarak tavuklu dürüm geldi. İçinde soğan, sarımsak yoktu” açıklaması yaptı.

'Çalışmalara başladım'

Soğan-sarımsak polemiğine Nilperi Şahinkaya’nın heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi de dahil oldu. Bir dürüm fotoğrafı paylaşıp şu notu yazdı:

“Bu kadar saçma bir konuyu gündem yapan ülkeme bir anıt heykel yakışır. Çalışmalara başladım.”

Emre Yusufi ünlüler dünyasının yakından tanıdığı bir heykeltıraş. İstanbul Contemporary’deki ‘Selfie Çeken Herkül’ heykelinin önünde birçok yıldızla poz vermişti.

'Boks Yapan Herkül’üne Cem Yılmaz talip olmuş, büyük diye almaktan vazgeçmişti.





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