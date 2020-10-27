İşgal edilen topraklarını geri almak için başarılı bir şekilde cephe hattında ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Bugün, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın cephede yaralandığı ve Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan'ın yeni savunma bakanı olarak atandığı duyurulmuştu.

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Son olarak ise Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'in görevden alındığı açıklandı. Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.



