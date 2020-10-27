Dünya Hezimete uğrayan Ermenistan'da General Hovanes görevden alındı

Hezimete uğrayan Ermenistan'da General Hovanes görevden alındı

Dünya

Hezimete uğrayan Ermenistan'da General Hovanes görevden alındı

Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'i görevden aldığını duyurdu.

27 Ekim 2020, Salı 15:21 Son Güncelleme:
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İşgal edilen topraklarını geri almak için başarılı bir şekilde cephe hattında ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Bugün, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın cephede yaralandığı ve Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan'ın yeni savunma bakanı olarak atandığı duyurulmuştu.

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Son olarak ise Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'in görevden alındığı açıklandı. Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

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