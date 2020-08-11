HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? HGS bakiye sorgulama işlemi

Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS otoyol ve köprülerde araç trafiği oluşmaması ve zaman kaybı yaşanmaması için kullanılan bir sistem. Araçların plakası aracılığıyla çalışan bu sistem, HGS aboneliğinin bakiyesi aracılığıyla ücret tahsil eder. Böylece araçlar giriş çıkışlarda bekleme yapmaz.

Araç sahipleri HGS bakiye sorgulama işini güncel olarak yaparak bakiyesinin yeterli olup olmadığını kontrol ediyor.

HGS bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

HGS araç bakiyesi sorgulaması PTT v e-devlet üzerinden yapılabiliyor. HGS bakiye sorgulaması şu şekilde yapılır:

hgsmusteri.ptt.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle girilir ve HGS sorgulama sayfasından bakiye öğrenilir.

E-devlet üzerinden ise (turkiye.gov.tr) şu adrese girilir: https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-hesap-bilgileri-sorgulama ve HGS bakiyesi sorgulanabilir.

Telefonla ise 08504606060 aranarak HGS sorgulanabilir.