Boyu ortalama 3 metreye kadar uzayan ve ferahlatıcı içeceklerde kullanılan hibiskus çiçeği, doğru bakımı ve sulaması yapıldığında uzun yıllar yaşar. Peki, hibiskus çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Hibiskus çiçeği hikayesi nedir? Hibiskus çiçeği hakkında bilinenler...

HİBİSKUS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Japon gülü ılık ortamları sever. 7 derecenin altında yaşayamaz. Kışın ortalama 13-18 derece arasında yaşamalıdır. Bol güneşli, havadar ve aydınlık ortamlarda tutulmalıdır. Ancak direkt yakıcı güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Nemi seven bu bitki, humus açısından zengin toprağı sever. Bahçe toprağına yaprak çürüntüsü (kompost toprak), kil ve yanmış çiftlik gübresi ekleyerek humuslu toprak elde edebilirsiniz.

Ortam ısısı 15-24 derece olan kış bahçelerinde koruyabileceğiniz hibiscus, ilkbahardan sonbahara çiçeklidir. Bu trompet formlu çiçeklere sahip bitkiyi iç mekanlarda yetiştirmek için düzenli budayarak boyunu kısa tutmanız gerekir. Her baharda saksısını değiştirmelisiniz. Olabildiğince ışık almalıdır.

İlkbahar ve yazın özellikle çiçek tomurcukları oluşmaya başladıktan sonra bol su vererek sıcak havalarda yapraklara su püskürtme yapınız.

ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ebegümecigillerden olan Japon gülünün büyük çiçekleri vardır ve çiçekler uzun saplı, göz alıcıdır. İri çiçekleri beyaz, kırmızı, pembe ve ebruli başta olmak üzere çok farklı renklerde olabilir.

Boyu 3 metreye, yayılma alanı da 2 metreye kadar çıkabilir. Sık dallanan ve çalı formunda olan bitkilerdir. Yaprakları parlak yeşil, sert ve ovalimsidir. Koyu yeşil olan gövde rengi yaşlandıkça griye çalar.

HİBİSKUS ÇİÇEĞİ HİKAYESİ N﻿﻿EDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



