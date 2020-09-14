Pandemi dönemi sonrasında milyonlarca öğrenci yeniden okula dönme heyecanı yaşarken, pandemi önlemlerinin yanı sıra sağlıklı ve kimyasal içermeyen ürünlere erişim konusu da tekrar gündeme geldi. Metro Türkiye kırtasiye ürünlerini her bütçeye uygun şekilde 89’dan fazla parametrede teste tabi tutarak, gerekli kontrol ve denetimlerin ardından raflarına alıyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını hem geleneksel hem de çevrimiçi eğitim yöntemlerinin harmanlandığı hibrit eğitim modeline uygun şekilde karşılayan Metro Türkiye, kırtasiye, çanta, ayakkabı ve tekstil ürünlerine ek olarak bilgisayar, tablet, yazıcı, kartuş, kitaplık ve yazı tahtası gibi ürünlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca öğrencilerin masa başında geçirecekleri uzun süreleri göz önünde bulundurularak rahatlığını sağlamak adına ergonomik koltuk ve masa gibi ürünleri de raflara koyan Metro Türkiye, yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilerin ihtiyaç duyacakları maske, dezenfektan, siperlik gibi hijyen ürünlerini de satışa sunuyor.

Her bütçeye uygun bini aşkın ürün

Örneğin ergonomik koltuk 300 TL, çalışma masası 150 TL, kitaplık 150 TL, ayaklı yazı tahtası 90 TL, dizüstü bilgisayar 3000 TL, kablosuz mouse 30 TL gibi uygun fiyatlar ile müşteriler ile buluşuyor.

30 yıldır güvenilir bir alışveriş deneyimi sunduklarını belirten Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Kimyasal madde içermeyen ürünlerin yanı sıra okul alışverişindeki diğer önemli nokta bütçe ve çeşitlilik. Metro Türkiye olarak, okul alışveriş dönemini pandemi önlemleri doğrultusunda başlattık. Her bütçeye uygun şekilde birçok kategoride bini aşkın ürünü raflarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi.

Güvenilir ürünler Metro mağazalarında hijyenik alışveriş ortamında sunuluyor

Metro Türkiye’nin 2008 yılında sektörde bir ilke imza atarak Okula Dönüş Projesi’ni başlattığını söyleyen Alkaç, “Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların, kullandıkları kırtasiye malzemelerini kontrolsüzce ağızlarına götürebildikleri veya kullandıktan sonra ellerini ağızlarına veya gözlerine sürebildikleri düşünülürse bu ürünlerin seçiminde neden dikkatli olmak gerektiği daha iyi anlaşılıyor. Biz mağazalarımızda satışa sunduğumuz tüm okul kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha da genişleterek test ettiriyoruz. Binden fazla ürün ancak testleri geçebildikleri takdirde raflarımızda yer bulabiliyor. Ayrıca, tedarikçilerin üretim yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor ve her yıl 200’e yakın tedarikçiye eğitim veriyoruz. Bu noktada velileri onaylı testlerden geçmeyen hiçbir ürünü satın almamaları ve kullanmamaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

En sık kullanılan zararlı kimyasal: Ağır metaller

Denetimler kapsamında teste tabi tutulan ürünlerde en sık karşılaşılan uygunsuzluk ağır metaller olarak dikkat çekiyor. Ürünleri 89 ayrı parametrede test eden Metro Türkiye, bu kimyasallardan bazılarının çocukların sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi.

•Ağır Metaller: Kırtasiye ürünlerindeki kaplamaların sağlamlığı ve parlaklığını sağlamak, tekstil ürünlerinin terbiyesi ve ürünlerin boyanmasında ağır metaller kullanılabiliyor. Bu ağır metal iyonlarından nikel, kobalt, arsenik, antimon, kurşun, kadmiyum, baryum, bakır ve krom iyonları ter veya ağız yoluyla deriden insan vücuduna geçebiliyor. Kanserojen, zehirli veya alerjik olan ağır metaller böbreklerde, karaciğerlerde ve eklemlerde birikebilir, çocukların sinir ve bağışıklık sistemini tahrip edebilir.

•Fitalat: Lastik ve plastik malzemelerin elastikiyetini ve yumuşaklığını sağlayan fitalat bileşiklerinin böbrek ve karaciğer bozuklukları, cinsel gelişim problemleri, hormon yapısı, metabolizma ve büyüme düzensizlikleri gibi sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunuyor.

•Kurşun: Sert ve metal malzemelerin boyanmasında kullanılan boyalar, kurşun gibi ağır metaller içerebiliyor. Deri veya ağız yoluyla vücuda girebilen ve son derece zehirli bir ağır metal olan kurşun, biyolojik olarak parçalanamıyor. Sinir sistemi bozukluğu, işitme kayıpları, kansızlık, kısırlık, alerji gibi bilinen etkileri bulunuyor.

•Azo Boyar Maddeleri: Ürünlerin boyamasında kullanılan bu kimyasalların kanserojen etkileri bulunuyor ve ciltte alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor.