Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 5 milyon 200 bine, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 335 bine dayandı. Virüsün ortaça çıkışının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen dünyada hala birinci gündem maddesi olan pandemi hakkında yapılan spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Gelen son dakika haberine göre bunlara, hiç corona virüs vakası olmadığını iddia eden Kuzey Kore de katıldı.

Kuzey Kore heyeti, Dünya Sağlık Meclisi’ne katıldı ve Covid-19 salgını karşısındaki tutumu nedeniyle eleştirilerin odağı olan Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) destek verdi. Kuzey Koreli heyet ayrıca corona virüs salgını nedeniyle kurumu suçlayan ülkeleri eleştirdi. Kuzey Koreli heyet, salgını göz ardı etme konusunda DSÖ’nün ya da üye ülkelerden birinin suçlanmasının “sorumsuzluk” olduğunu savundu.

Bazı ülkeler DSÖ'yü suçlamıştı

Aralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in de bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüs pandemisinin yönetimi konusunda "bağımsız olarak denetlenmesi" için sunulan önergeyi 19 Mayıs günü onaylamıştı.

Newsweek’in konuyla ilgili yer verdiği haberine göre Kuzey Koreli heyet, oturum sırasında yaptığı açıklamada, DSÖ üyelerinin "afet durumlarını siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan ülkeler karşısında ihtiyatlı olması” gerektiğini söyledi. Kuzey Koreli yetkililer herhangi bir ülke adı vermedi ancak salgını göz ardı etme konusunda DSÖ’nün ya da üye ülkelerden birinin suçlanmasının “sorumsuzluk” olduğunu belirtti.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar ise oturumda yaptığı açıklamada, salgının kontrolden çıkmasındaki başlıca sebepleri sıralarken DSÖ’nün “dünyanın ihtiyacı olan bilgilere sahip olmada başarısız kaldığını” ifade etti. Azar ayrıca en az bir üye ülkenin salgını gizlemek ve "tüm dünya için muazzam maliyetler" yaratmak amacıyla "şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmediğini" de iddia etti. Üye devletler salı günü aldıkları kararla, DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un kuruluşun salgınla mücadeleden “edindiği deneyimler ve öğrendiği dersler” hakkında inceleme başlatması yönündeki kararı onaylamıştı.





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