Reeves, sanatçı Alexandra Grant (46) ile aşkını tüm dünyaya ilan etti.

Reeves’in sevgilisi, sevenlerini ikiye böldü. Bazı hayranlarının, Grant’in ağarmış saçları, estetiksiz ve sade haliyle dünyanın en yakışıklı aktörlerinden biriyle olmasına anlam veremediklerini söylemesi tartışma yarattı.

'Hani iç güzellik önemliydi?'

Grant’i alay konusu edenlere “Hani iç güzellik önemliydi?”, “Hayata bakış açınız buysa, yalnızlıktan şikayet etmeyin” gibi tepkili yorumlar yağdı.

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