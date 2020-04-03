Hiçbir sebep yokken hastaneye giden adam hapis cezası aldı

Buckinghamshire'de yaşayan 32 yaşındaki Kierran Stevenson, corona virüs salgını sırasında hiçbir neden yokken hastaneyi ziyaret etti. Bununla da yetinmeyen Stevenson, Facebook hesabından paylaşım yaparak umursamazlığından övünerek bahsetti. Stoke Mandeville hastanesi şu anda corona virüs salgını nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet veriyor ve ziyaretçilere kapalı.

Stevenson, "Günlük egzersizlerimden birini yapıyorum. Hastanenin etrafında bir yürüyüşe çıkacağım ve sizin için gerçek rakamlar alacağım. Olayı kendi gözlerimle görmenin zamanı geldi" dedi.

"Standart grip ile aynı"

Sorumsuz adam, hastanede az önlem alındığını ve güvenlik eksiği olduğunu paylaşımına ekledi. Yanlış bilgiler vermeyi de ihmal etmedi.

Birinci Seviye, İkinci Seviye, üst kat ve alt katlara gittim. Görünürde dezenfektan yok, bakteriyel jel yok, hiçbir şey yok. Ben corona virüsün var olmadığını söylemiyorum, bu bir solunum virüsü, ama ağırlıklı olarak yaşlılara ve sakatlığa odaklanıyor, standart grip ile aynı.

Stevenson, paylaşımının ardından ertesi gün hemen tutuklandı. Sorumsuz adama 12 hafta hapis ve 300 pound para cezası kesildi.





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