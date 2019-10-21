Hiçbirini atmayın! Bu kış da giyebileceğiniz 5 parça

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Her sezon çıkan yeni tasarımlar aklımızı başımızdan alabilir. Göz kamaştıran kıyafetler için kaybolup, kredi kartı ekstresi geldiği zaman kötü gerçekle yüzleşebiliriz. Peki gerçekten de her sezon yeni kıyafetler almaya gerek var mı?

Aslında dolabınızda bulunan birkaç parçayı yeniden yorumlayarak bu kışa ayak uydurabilirsiniz.

Şimdi sayacağımız 5 parçayı, gardırobunuzdan çıkarıp bu kış da giymeye hazır hale getirebilirsiniz.

İşte bu kış da giyebileceğiniz 5 kıyafet:

1-Uzun atkı

Atkılar kış mevsiminin olmazsa olmazı. Geçen yıl ya da daha önceki yıllarda satın aldığınız uzun polar atkınızı bu yıl da güvenle kullanabilirsiniz.

2-Boğazlı kazak

Boğazlı kazaklar sıcak kalmamızı sağlayan en büyük yardımcılardan biri. Bir dönem popülaritesi düşse de, bu kış çevremizde boğazlı kazakları görmek tekrar mümkün olacak.

3-Diz altı çizmeler

Geçen kışın en çok aranan ayakkabısı; süet diz altı çizmeydi. Eğer geçen yıl bu çizmelerden edindiyseniz şanslısınız! Çünkü bu kış yine diz altı çizmeler popüler olacak. Topuklu veya topuksuz, kışın etek giyiyorsanız, diz altı çizmeler her zaman sizi sıcak tutan bir kurtarıcı olacaktır.

4-Yüksek bel- Düz kesim jean

Yüksek bel pantolonlar hemen hemen her şeyle kombinlenebilir. Özellikle de şık bir kemer ile giyildiğinde, size yeni bir tarz yaratma şansı verir. Eğer yüksel bel pantolonunuz dar paçalıysa, diz altı çizme ile de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5-Çift düğmeli blazer ceket

Genellikle iş kadınlarının tercih ettiği blazer ceketleri, farklı bir kemerle kombinleyerek bu yıla uygun bir hale getirebilrisiniz.