Hifilife, ikinci deneyim merkezini açtı

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde mobil telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve televizyonlarda en çok deneyimlemek istediğimiz şeylerin başında üstün ses kalitesi geliyor. Film ve video izleme, müzik dinleme keyfini katlayan ürünler yaşam kalitemizi de artırıyor. Ses sistemleri hayatımızda önemli bir yer edinirken mükemmel sese ulaşmak isteyenler de bu alanda en yüksek kaliteyi sunan markalara yöneliyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Sennheiser, KEF, Audioengine, Bluesound, NAD ve Oehlbach gibi markaların ürünlerini sunan Hifilife, yeni mağazasını Acarkent içinde yer alan Coliseum’da açtı.

Hifilife’ta, ziyaretçilere müzik ve ses konusunda uzman çalışanlar yardımcı oluyor. Son teknoloji kulaklık ve hoparlörleri deneyebilen tüketiciler, müziği hangi kaynaklardan daha kaliteli dinleyebilecekleri ve nasıl bir seçim yapmaları gerektiği gibi konularda merak ettikleri her şeyi de öğrenebiliyorlar.

Ziyaretçilerine sunduğu mobil ses çözümlerine ek olarak hoparlör çözümleri ile de evde müzik dinleme deneyimini geliştirmeyi hedefleyen Hifilife mağazası, High-End ürünlerin yer aldığı özel bir oda da sunuyor.