Ünlü oyuncu Hilary Duff, 2015 yılında tanıştığı müzisyen Matthew Koma ile geçtiğimiz hafta evlendi.

Çift, nikah yeri için evlerinin avlusunu seçti.

Duff ile Koma'nın Banks Violet Bair adını verdikleri bir kız çocukları bulunuyor.

İşte Hilary Duff'un 100 düğmeli gelinliği...

Hilary Duff, ilk evliliğini 2010 yılında Mike Comrie ile yapmış ve bu evlilikten Luca adında bir oğulları olmuştu.

Hilary Duff bebeğinin plasentasını içti

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, yeni doğan bebeğinin plasentasını, yaptığı içeceğe katıp içtiğini söylemiş ve bu haber ülkede gündem olmuştu.

25 Ekim'de adını Banks Violet koyduğu kızını dünyaya getiren Duff, çocuğunun plasentasını meyveli bir içeceğin içine kattığını açıkladı.

'İçtiğim en güzel içecekti'

31 yaşındaki Duff, bu deneyimi '10 yaşımdan beri içtiğim en güzel meyveli içecekti. Kalori, meyve ve lezzetli her şey içindeydi.' şeklinde anlatmıştı.