Himalayalar 30 yıl sonra göründü
Asya'daki Himalayalar, corona virüs karantinası sayesinde 30 yılın ardından gözle görünür hale geldi. Hindistan'ın Jalandhar bölgesindeki bölge sakinleri, 24 Mart'ta uygulanan 21 günlük karantina nedeniyle havanın temizlendiğini söyledi. Hindistan, dünya üzerindeki en kirli havaya sahip ülkelerden biriydi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Asya'nın en ünlü sıradağları Himalayalar, 30 yıl sonra ilk kez gözle görünür bir hale geldi. Kirli havasıyla ünlü Hindistan'da corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde havası temizlenen Jalandhar bölgesinde Himalayaları gören halk, sosyal medyaya akın etti. Dağların fotoğraflarını çeken kullanıcılar, sevinçlerini tüm dünyayla paylaştı.
https://twitter.com/abbu_pandit/status/1246003108351627266
1,4 milyar kişilik bir nüfusa sahip olan Hindistan, geçen yıl IQAIR'a göre Dünyanın En Kirli Havasına Sahip Ülkeleri listesinde zirveye yerleşmişti.
https://twitter.com/ABfile7/status/1246801955063726089
Hindistan Hava Kirliliği Kurulu, ülke çapındaki karantinanın hava kalitesinde önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını söyledi.
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