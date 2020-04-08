Himalayalar 30 yıl sonra göründü

Asya'nın en ünlü sıradağları Himalayalar, 30 yıl sonra ilk kez gözle görünür bir hale geldi. Kirli havasıyla ünlü Hindistan'da corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre içinde havası temizlenen Jalandhar bölgesinde Himalayaları gören halk, sosyal medyaya akın etti. Dağların fotoğraflarını çeken kullanıcılar, sevinçlerini tüm dünyayla paylaştı.





1,4 milyar kişilik bir nüfusa sahip olan Hindistan, geçen yıl IQAIR'a göre Dünyanın En Kirli Havasına Sahip Ülkeleri listesinde zirveye yerleşmişti.





Hindistan Hava Kirliliği Kurulu, ülke çapındaki karantinanın hava kalitesinde önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını söyledi.





İlgili Haberler Çok doğal hareketler



