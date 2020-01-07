Hindistan cevizi yağı, saç derisini ve saçları besleyen ve nemlendiren yağ asitleri bakımından zengindir. Hawaii Polinezya kültürleri tarihsel olarak bir güzellik ürünü olarak sızma hindistan cevizi yağı kullanmış ve hala kullanmaktadır. Journal of Cosmetic Science'da yayınlanan bir araştırma, saça uygulanan hindistan cevizi yağının saç kırılmasını azalttığını açıkladı. 2005 yılında yine Journal of Cosmetic Science dergisinde yapılan bir başka çalışmada ise, hindistancevizi yağının saç folikülüne saç kremlerinden daha iyi nüfuz ettiğini belirtti. Gene Ashburner'in Hindistan Cevizi Yağı kitabına göre, saç ve saç derisi için harika bir nemlendirici olmanın yanı sıra, saçın kabarma ile mücadelesinde doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır.

Hindistan cevizi yağının faydaları

Hindistan cevizi yağı, kepekten kurtulmak, saçtaki bitleri öldürmek, saçın uzamasını sağlamaya yardımcı olur. Hatta, hindistan cevizi yağı saçtan sakız çıkarmak için bile kullanılabilir.

Saf hindistan cevizi yağı kafa derisi sağlığını iyileştirebilir, bu nedenle daha kalın, daha dolgun saçlar için koşulları iyileştirirken, saç dökülmesinin altında yatan nedeni tedavi etmez ve kellik tedavisi için kullanılmaz.

Bazı kaynaklara göre, hindistan cevizi yağı, bebeklerde yaygın görülen bir sorun olan 'konak'ı rahatlatabilir. Antibakteriyel özellikleri, saç köklerinin enfeksiyonu olan foliküliti önleyebilir ve ayrıca kafa derisinin saçkıranı gibi mantar enfeksiyonlarıyla savaşabilir.

Evde bu harika kokulu hindistan cevizi yağını kullanarak pahalı, bakım salonu uygulamalarını kolayca değiştirebilirsiniz.

Hindistan cevizi yağını saçınıza sürmek için aşağıdaki videodan yardım alabilirsiniz.





Hindistan cevizi yağı saça nasıl uygulanır?

Hindistan cevizi yağını doğru bir şekilde ısıtmak için aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz. Mikrodalgada veya doğrudan bir tavada yüksek ısıda ısınma, yağın kalitesini düşürebilir ve daha az faydalı olabilir.

Küçük bir kaseye 1 su bardağı sıcak su dökün.

2 çay kaşığı hindistan cevizi yağını kavanozdan çıkarın, temiz bir kaşıkla bir cam bardağa koyun.

Sızma hindistan cevizi yağı kullanın ve mümkünse organik ve sürdürülebilir şekilde hasat edildiğinden emin olun.

Bir fincan hindistan cevizi yağını ılık su kabına yerleştirin. Hindistan cevizi yağı eriyene kadar bardağı kasede bırakın. Saf hindistan cevizi yağı soğuk havada katıdır, ancak 24 derece veya üzerinde hızla erir.

Hindistan cevizi yağıyla saç derinize ve saçlarınıza masaj yapın. Saçlarınız uzunsa, ekstra hindistan cevizi yağı kullanmanız gerekebilir. Hindistan cevizi yağını, hangisini tercih ederseniz edin, kuru veya nemli saçlara uygulayın. Yağ nemli saçlarla daha kolay yayılır.

Hindistan cevizi yağını eşit olarak dağıtmak için saçınızı tarayın. Saç çıkması veya kafa derisi sağlığı için hindistan cevizi yağı kullanıyorsanız, saçınızın köklerine masaj yaptığınızdan emin olun. Bununla birlikte, yağlı bir kafa derisine eğilimliyseniz ve sadece bakım faydalarını istiyorsanız, yağı saç uçlarınıza sürebilirsiniz.

Başınıza bir saç bonesi takın ve tüm saçlarınızı içine sokun. Hindistan cevizi yağını saçınızda en az 30 dakika bırakın veya gece boyunca onunla uyuyun. Hindistan cevizi yağını ne kadar uzun süre bırakırsanız, saçınıza o kadar nüfuz edecektir.

Saçınızı şampuanlayın ve hindistancevizi yağını tamamen çıkarmak için gerekirse tekrarlayın. Ilık su kullanmak yağı saçınızdan çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Avuç içinize bezelye büyüklüğünde bir miktar hindistancevizi yağını eritin ve saçlarınızın uçlarına konsantre olarak ekstra bakım için saçınıza hafifçe uygulayın. Saçlarınız ekstra nemlendirme gerektirmiyorsa bu adımı atlayın. Saçınızı normal şekilde şekillendirin.

Küçük bir tüyo

En iyi sonuçlar için sızma hindistan cevizi yağı satın alın. Saf, rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı kimyasallar olmadan işlenir. Kimyasal işleme yağın değerli besinlerini yok eder. Rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı birçok mağazada satılmaktadır ve kozmetik kullanım veya gıda kullanımı için satılan saf, rafine edilmemiş hindistan cevizi yağı satın alabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağına hoş bir koku vermek için saçınıza koymadan önce bir damla en sevdiğiniz esansiyel yağı hindistan cevizi yağına karıştırın. Yasemin yağı ve hanımeli yağı, hindistan cevizi yağı ile iyi çalışır.