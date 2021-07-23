Yerel yetkililer, daha önce 47 olarak açıklanan ölü sayısının Maharaştra eyaletindeki heyelanlar nedeniyle 100'e yükseldiğini ve 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendre Modi, yaptığı açıklamada, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek Maharaştra eyaletindeki durumun yakından takip edildiğini ve mağdurlara yardım yapıldığını belirtti.

Maharaştra ve diğer eyaletlerinde şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken binlerce insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.

Hindistan Donanması, Maharaştra eyaletindeki mağdurları tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.

AA

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