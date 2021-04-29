Hindistan varyantı, koronavirüs mücadelesinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni tespit edilen Hindistan mutasyonunun ülkemizde ilk kez görüldüğü ancak bu mutasyonun bulaşıcılığına karşı önlemlerin alındığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki, Hindistan varyantı nedir? İşte, Hindistan varyantı hakkında bilgiler..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hindistan varyantı olan yeni bir mutasyonun daha tespit edildiğini açıkladı. Koca bu mutasyonun ilk kez ülkemizde görüldüğünü belirtti. ABD'de de tespit edildiği öğrenilen Hindistan varyantının en önemli özelliğinin bu varyantta görülen mutasyonun hafıza hücresi olarak bilinen T hücrelerinin yarattığı bağışıklıktan kaçabilmesi olduğunu uzmanlar tarafından açıklandı. Tıp dilinde varyant virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni tür olarak adlandırılıyor.

HİNDİSTAN VARYANTI NEDİR?

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nden Türk Bilim İnsanı ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Özpolat, Hindistan varyantı ile ilgili şunları söyledi;

Hindistan'daki varyant iki mutasyon içeriyor. Mutasyonlardan bir tanesi Kaliforniya varyantındaki mutasyonla aynı. Bu nedenle, bunun da (hücre içinde) daha hızlı bölünebildiği ve insan hücresine daha sıkı bağlanabildiği düşünülüyor. Spike proteindeki bahsettiğim mutasyondan dolayı, ilk çıkan virüs formuna göre hücreye daha sıkı bağlandığı için, daha çok virüs insan hücresine girebiliyor, hücreye giren virüs daha hızlı bölünebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyon riskini de artırıyor. Hindistan'da bulunan iki mutasyonlu 'double mutant' dediğimiz bu varyantın, Hindistan'ın özellikle çok fazla Korona vakası bulunan bölgelerinde yüzde 20 oranında bulunduğu tespit edildi. Buradaki vaka artışlarının nedenlerinden birisi olarak düşünülüyor.

UĞUR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.