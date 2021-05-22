Hindistan Sağlık Bakanlığı, "Hindistan varyantı" olarak anılan koronavirüs varyantıyla ülke arasında bir bağlantı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını ve bu ifadenin yanıltıcı olduğunu savundu. Bu açıklamanın ardından Enformasyon Bakanlığı sosyal medya şirketlerine çağrı yaparak, bu ifadeyi içeren paylaşımların silinmesini talep etti.

Reuters’ın haberine göre, şirketlere gönderilen yazılı bildirimde ilk defa Hindistan’da görülen varyantın Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen resmi adının B.1.617 olduğu kaydedildi.

Reuters’a konuşan bir hükümet yetkilisi de, bu ifadenin Hindistan’ın imajına zarar verdiğini ve virüsün tek bir ülkeye özgü olduğu yönünde yanılgıya yol açtığını belirtti.

Pandeminin ilk döneminde yeni tip koronavirüsün ilk defa Çin’in Vuhan kentinde görülmesi nedeniyle "Çin virüsü" olarak adlandırılması, Pekin’in tepkisini çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü belgelerinde, virüs varyantları genelde coğrafi konumlarla adlandırmasa da medyada bu varyantlar ilk görüldükleri bölgeye atıfla "Birleşik Krallık, Brezilya, Güney Afrika mutasyonu" gibi isimlerle anılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe