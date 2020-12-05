Dünya Hindistan'da 12 bin 638 elmas taş ile rekor kırılan yüzük

Hindistan'da 12 bin 638 elmas taş ile rekor kırılan yüzük

Dünya

Hindistan'da 12 bin 638 elmas taş ile rekor kırılan yüzük

Hindistan'da bir tasarımcı 12 bin 638 elmas taşlı yüzük ile dünya rekoru kırmış oldu.

05 Aralık 2020, Cumartesi 09:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 25 yaşındaki Harish Bansal’ın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi. Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti. Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve " Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez" diye konuştu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

‘Marigold – Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistan’da bulunan 7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi.

DHA


İlgili Haberler
Paha biçilemez 102.39 karatlık elmas satışa çıkıyor


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Kılıçdaroğlu'na 2 kritik soru
Murat Çelik
Oral Çalışlar
12 Mart anısı: Asker kişi
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Dijital dönüşüme Türkiye damgası
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER KKTC'den corona virüs karantinası kararı