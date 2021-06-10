Koronavirüsten rekor ölümlerin yaşandığı Hindistan'da hayvanlar da virüsten etkilenmeye başladı. Tamil Nadu eyaletindeki Chennai'deki bir hayvanat bahçesinde dokuz yaşındaki bir dişi aslan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Durumun ardından harekete geçen Tamil Nadu Eyalet Orman Bakanlığı, Coimbatore ve Nilgiris bölgelerindeki iki kampta tutulan 56 filden Covid-19 testi için sürüntü örnekleri istedi.

NTV'nin haberine göre, Tamil Nadu'nun güneyindeki Mudumalai Kaplan Koruma Alanı'ndaki bir orman korucusu AFP'ye verdiği demeçte, "Vandalur Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar Covid-19 için pozitif test ettikten sonra, önlem olarak kamp fillerini test etmemiz istendi. Ardından ikisi yavru olmak üzere 30'a yakın filden burun ve anal sürüntü örnekler alındı” dedi.

28 FİL VİRÜSE YAKALANDI

Ardından, alınan sürüntü örnekleri Uttar Pradesh eyaletindeki Hindistan Veterinerlik Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. 28 hayvanın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Coimbatore Orman Bölümü Orman Veterinerlik Görevlisi A. Sukumar, hayvanlardan alınan sürüntü örneklerinin uçuk ve tüberküloza karşı da test edildiğini belirtti.





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