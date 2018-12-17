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Hindistan’da hastanede yangın: 6 ölü, 147 yaralı

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin de yaralandığı belirtildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 21:59
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Hindistan’da hastanede yangın: 6 ölü, 147 yaralı

Hindistan’ın Mumbai kentindeki Kamgar Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı.

Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. 

MUMBAİ (İHA)

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