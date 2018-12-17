Hindistan’da hastanede yangın: 6 ölü, 147 yaralı
Hindistan’ın Mumbai kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin de yaralandığı belirtildi
Hindistan’ın Mumbai kentindeki Kamgar Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı.
Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
MUMBAİ (İHA)