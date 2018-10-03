Annesiyle yasak aşk yaşayan arkadaşının kafasını kesti

Hindistan'da tüm dünyanın kanını donduran bir olay yaşandı. Annesiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşının kafasını kesen adam, elindeki kesik başla karakola gitti.

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İki yakın arkadaş, festival alanında birlikte çalışıyordu. İş arkadaşının kendi annesiyle yasak ilişkiye girdiğini söyleyen 24 yaşındaki erkek, 36 yaşındaki adamla kavgaya tutuştu.

Arkadaşının söylediklerinden sonra saldırıya geçen adam, arkadaşının kafasını kesti. Kesik başı eline alarak bisikletine bindi. Üstü başı kan içinde, 20 kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gitti.

Hindistan'ı dehşete düşüren olay, dünya çapında yankı buldu. Yerel kaynaklar, olayın izole Mandya şehrinde yaşandığını belirtiyor. İş arkadaşı Giresh'in kesik başıyla karakola giren 24 yaşındaki Pashupati, polis tarafından gözaltına alındı. Hindistan'da aynı eyalette bir haftada üçüncü kez benzeri bir olay polis kayıtlarına girdi.



































