Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yedi. Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile fili günlerce süründürdü. 27 Mayıs'ta da bir nehir ölü bulundu.

Dünyadan tepki yağıyor

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti. Aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş insanı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.

3 şüpheli tespit edildi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fil ve yavrusuna ilişkin hazırlanan görselleri ve tepkilerini #ElephantDeath etiketiyle paylaştı. Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.



