2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor. Dünya henüz koronavirüsü atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haberin şokunu yaşıyor.

Sputnik News India'da yer alan habere göre, ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde yeni bir hastalık görüldü. Uzmanların henüz adını koyamadığı ve halka arasında 'gizemli hastalık' olarak nitelendirilen salgın 68 kişinin hayatına mal oldu.

Gelen ilk bilgilere göre hayatını kaybedenlerden 40'ının çocuklar oluşturdu. Uzmanlar henüz kesin bir sonuca varmak için erken olduğunu ancak matematiksel olarak bu hastalığın çocuklarda daha öldürücü olabileceğinin altını çizdi. Aynı habere göre, ölenlerin çoğu yüksek ateş, dehidratasyon ve trombosit sayısında ani bir düşüş bildirirken, diğerlerinde dang humması semptomları görüldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Firozabad ilçesin eyalette en çok etkilenen bölge konumunda. Agra, Mathura, Mainpuri, Etah ve Kasganj bölgelerinden de birçok vaka bildiriliyor. Yasama meclisi üyesi Manish Asija konu ile ilgili yaptığı açıklamada hastalığın yayılmasının nedeni olarak 'hijyen eksikliği'ne işaret etti ve bölgedeki durumu 'endişe verici' olarak nitelendirdi. Vaka ve ölüm sayıları baz alındığında Hindistan, ADB'nin ardından dünyada Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede bugüne kadar 33 milyona yakın kişi virüse yakalanırken toplam ölüm sayısı 450 bine yaklaşmış durumda.

32 milyon kişinin virüsü atlattığı ülkedeki aktif hasta sayısı ise 376 bin 147.