Dünya Hindistan'daki korkunç kazada 40 kişi can verdi

Hindistan'daki korkunç kazada 40 kişi can verdi

Dünya

Hindistan'daki korkunç kazada 40 kişi can verdi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde 60 kişiyi taşıyan otobüsün kanala düşmesi sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

16 Şubat 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir otobüsün kanala uçması sonucunda en az 40 kişi öldü. Yerel basın, yaklaşık 34 kişi kapasiteli otobüste 60'a yakın kişi olduğunu iddia etti.

Yetkililer, şoför dahil yedi yolcunun kıyıya yüzmeyi başardığını kalan yolcuları arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, sürücünün kontrolü kaybettiğini ve otobüsün kanala düştüğünü ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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