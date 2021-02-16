Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir otobüsün kanala uçması sonucunda en az 40 kişi öldü. Yerel basın, yaklaşık 34 kişi kapasiteli otobüste 60'a yakın kişi olduğunu iddia etti.

Yetkililer, şoför dahil yedi yolcunun kıyıya yüzmeyi başardığını kalan yolcuları arama çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Görgü tanıkları, sürücünün kontrolü kaybettiğini ve otobüsün kanala düştüğünü ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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