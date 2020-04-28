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Türkiye Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Türkiye

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'de karantinaya alındı.

28 Nisan 2020, Salı 23:36 Son Güncelleme:
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Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 87 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi. 

Bu sırada AFAD ekipleri, yolcuların valizlerini dezenfekte etti.

Yolcular, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir öğrenci yurduna götürüldü.

AA


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