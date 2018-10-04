Hipnoz tacizi ortaya çıkardı!

Birbirinden ünlü iş insanlarının gizlice gittiği Anadolu Yakası'ndaki bir hipnoz merkezi, geçtiğimiz aylarda şoke eden bir olaya ev sahipliği yaptı. İş ve cemiyet dünyasının 51 yaşındaki çok ünlü bir ismi, karşı cinsle ilişki kurmakta zorlandığı için arkadaşlarının tavsiyesiyle soluğu bu merkezde aldı.

SEBEBİNİ ÖĞRENMEK İÇİN GİTTİ

Erkeklerle aynı ortamda tek başına kalmaktan dahi çekinen başarılı işkadını, bilinçaltında yatan nedeni öğrenmek için hipnoz edildi. Şoke eden gerçek ise bu sırada ortaya çıktı. 51 yaşındaki işkadını, uyutulduğu sırada hipnoterapiste çocukken yaşadığı Ankara'da, yan evdeki komşusu tarafından tacize uğradığını anlattı. Ünlü işkadınını, tacizcinin kendisine "Bunu kimseye anlatırsan seni de anneni de öldürürüm" dediğini de anlattı.

Uyandığında farkında olmadan kendi anlattığı anılarını duyan kadın, şoke oldu. Tacizcisinin kimliğini bulmak için birkaç hafta uğraşan işkadını, mazisinden çıkan bu şoku atlatmak içinse şimdilerde Amerika'da tatilde...

BEYNİ BU KÖTÜ ANIYI SİLDİ

Küçükken büyük bir travma yaşayan işkadını, bu olayı beyninden sildi; ta ki hipnoz edilene kadar!

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