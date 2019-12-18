Günlerdir onlardan gelecek iyi haberi bekliyorduk. Uludağ'da kaybolan ve didik didik aranan iki dağcıdan birinin ölüm nedeni olarak Hipotermi olduğu açıklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan bilgiye göre cansız bedeni bulunan iki dağcıdan biri olan Efe Sarp'ın ölüm nedeni Hipotermi. Peki Hipotermi nedir, neden olur ve belirtileri nelerdir? İşte Hipotermi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Hipotermi nedir?

Hipotermi, kış aylarında vücudun soğuya karşı fazla maruz kalması sonucu ortaya çıkar.

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

Hipotermide zaman kavramı çok önemlidir ve kişinin bunu hissetmekte farkında olmayabilir. En çok görülen belirtiler ise; uyku hali, konuşmada ağırlaşma, derin soluk alma isteği, el ve ayaklarda ağırlık hissi, kontrolsüz el ve ayak hareketleri, davranış değişiklikleri ve titreme gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler soğukta yaşanan tepkilere benzer olduğundan kolayca ihmal edilebilirler bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

Hipotermide ısı kaybının yüzde 50'si baş-boyun bölgesinden gerçekleştiğinden mutlaka şapka, bere ve boyunluk hatta kar maskesi kullanılarak ağız ve burun bölgesi mutlaka kapatılması gerekir. Hipotermi oluşmuş kişileri hemen oda sıcaklığında, kapalı bir yere almak ve üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarmak gerekir. Acil müdahale ile kişiyi battaniyeye sarmak, kafein ve alkol içermeyen sıcak içecekler içirmek gerekir. Vücudun, baş,ense, göğüs ve karın gibi orta kısımlarını ısıtın. Normal battaniye yerine elektrikli battaniye kullanmanız daha kısa sürede etki edecektir. Kişinin bilincini kontrol edin. Vücut sıcaklığı yükselince baş ve boyun da dahil olmak üzere kişiyi kuru bir battaniyeye sarın ve en kısa zamanda doktora götürün.