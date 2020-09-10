Magazin Hira Koyuncuoğlu: Aylarca çadırda kaldık

Hira Koyuncuoğlu: Aylarca çadırda kaldık

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Hira Koyuncuoğlu: Aylarca çadırda kaldık

Gardırop dergisine röportaj veren oyuncu Hira Koyuncuoğlu depremle ilgili korkularını anlattı.

10 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Dizi oyuncusu Hira Koyuncuoğlu, Gardırop dergisine röportaj verdi. 1999’daki depremi ailesiyle oturdukları Yalova’da yaşayan Koyuncuoğlu “Küçüktüm ama her detayı hatırlıyorum. Zor günler geçirdik, aylarca çadırda kaldık. Benim için o günden sonra deprem bir fobi oldu” dedi. Küçük yaşta aldığı bale eğitiminin de oyunculuk kariyerinde kendisine disiplinli olmak konusunda çok katkı sağladığını belirtti.

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