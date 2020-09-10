Hira Koyuncuoğlu: Aylarca çadırda kaldık

Dizi oyuncusu Hira Koyuncuoğlu, Gardırop dergisine röportaj verdi. 1999’daki depremi ailesiyle oturdukları Yalova’da yaşayan Koyuncuoğlu “Küçüktüm ama her detayı hatırlıyorum. Zor günler geçirdik, aylarca çadırda kaldık. Benim için o günden sonra deprem bir fobi oldu” dedi. Küçük yaşta aldığı bale eğitiminin de oyunculuk kariyerinde kendisine disiplinli olmak konusunda çok katkı sağladığını belirtti.