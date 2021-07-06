Türkiye Hırsızın selfie merakı kanıt oldu!

Hırsızın selfie merakı kanıt oldu!

Türkiye

Hırsızın selfie merakı kanıt oldu!

Avcılar'da bir telefon bayisinden 3 telefon çalan iki hırsızı selfie merakı ele verdi. Şüphelilerden birisinin inceleme bahanesi ile eline aldığı cep telefonu ile çektiği selfieyi silmesine rağmen, cihazın çöp kutusundan geri alınan fotoğrafı kanıt oldu.

06 Temmuz 2021, Salı 09:22 Son Güncelleme:
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Merkez Mahallesi'nde 11 yıldan bu yana iş yerinde telefon satan Yusuf Şakar, bel fıtığı ameliyatı ardından dün kontrole gittiğini, emekli öğretmen babasını iş yerinde bıraktığını söyledi. Şakar, yabancı uyruklu iki kişinin iş yerine telefon bakmak için ayrı ayrı geldiklerini, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerden birisinin arkadaşı ile işaretleşerek babasını oyalarken, diğerinin tezgahtaki telefonları içindeki faturaları ile birlikte çaldığını anlattı.


Yusuf Çakar, "Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesi ile selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor. Babam bizi arıyor, cihazın fiyatını soruyor. Sonuçta bunu 5 kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 'ihtiyacı var' dersin ama direkt soyguna gelmişler. O an 5, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum."

DHA

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