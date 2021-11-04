Türkiye Hırsızlar kameradan kaçamadı! Yakayı böyle ele verdiler

Hırsızlar kameradan kaçamadı! Yakayı böyle ele verdiler

Türkiye

Hırsızlar kameradan kaçamadı! Yakayı böyle ele verdiler

Ardahan'ın Çatalköprü köyünde ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çalarak kamyonetle Iğdır'a götürdükleri belirlenen 7 kişiden 4’ü tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 22:33 Son Güncelleme:
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Olay 22 Ekim günü merkez Çatalköprü köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Köyde yaşayan Y.Ç.’ye ait ahırın kapı kilitleri kırılarak içerideki 6 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik güçleri, hayvanların araçla Iğdır’a götürüldüğünü belirledi.

3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Iğdır’da yapılan araştırmalar sonunda çalıntı hayvanlar bir ahırda bulundu. Jandarma ekipleri hayvanları sahibine teslim ederken olayla ilgili Iğdır’da 4 şüpheli gözaltına alındı. Ardahan’da sorgulanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

7 şüpheli şahıs haklarındaki soruşturma tamamlanarak bugün Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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