Türkiye Hırsızlık şüphelisini dövmesi ele verdi

Hırsızlık şüphelisini dövmesi ele verdi

Türkiye

Hırsızlık şüphelisini dövmesi ele verdi

Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlardan birini elinin üzerindeki dövmesi ele verdi.

03 Ağustos 2021, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Şişli’de 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem" yazan bir dövme olduğu görüldü. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.’nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet iş yerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.’nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.


DÖVMELİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde "Canım Annem" dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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