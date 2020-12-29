Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin ardından Hırvatistan'ın komşusu Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı.

Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi.

Hırvatistan’da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 11.19’da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi.

Hırvatistan'ın komşusu Slovenya, depremin ardından önlem olarak nükleer santralini kapattı.

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