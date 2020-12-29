Dünya Hırvatistan'daki 6.3 büyüklüğünde depremden 15 ülke etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı
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Hırvatistan'daki 6.3 büyüklüğünde depremden 15 ülke etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı

Dünya

Hırvatistan'daki 6.3 büyüklüğünde depremden 15 ülke etkilendi, çok sayıda bina yıkıldı

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Deprem Almanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya dahil 15 ülkede hissedildi.

29 Aralık 2020, Salı 15:26 Son Güncelleme:
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Hırvatistan'da 6.3 şiddetinde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin ardından Hırvatistan'ın komşusu Slovenya'da önlem olarak nükleer santral kapatıldı.

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Pazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi.

Hırvatistan’da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Yerel saatle 11.19’da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrası başkent Zagreb'e yakın semtlerde bazı binalarda yıkım meydana geldi. 

Hırvatistan'ın komşusu Slovenya, depremin ardından önlem olarak nükleer santralini kapattı.

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