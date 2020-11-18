İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümü ile ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 172. bölümü tek parça olarak internete yüklendi. İşte yeniden izlemek isteyenler ve son bölümü izleyemeyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 172. bölüm tek parça linki…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 171. bölümde neler oldu?

Kardeşi Behzat'a yapılanların hesabını sormak için Haşmet Façalı kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.

Masadan ve amcasının evinden kovulan Alpaslan kendi planlarını uygulamaya başlar. Alpaslan Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır, Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdi de yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşar. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşacaktır.

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 172. bölüm izleme linki...



