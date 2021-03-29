Hızlanan zamana karşı hazırlıklı mısınız?

Hız deyince akla Koç burcu gelir. Koç tez canlıdır, acelecidir, sabırsızdır. Beklemeyi, belirsizliği, yavaş hareketleri hiç sevmez.

Güneş 20 Mart’tan beri Koç burcunda ilerliyor. Güzellik gezegeni Venüs de O’na eşlik ediyor. Bu hafta, 4 Nisan Pazar günü, Merkür de Koç burcuna giriş yapacak. Güneş’in Koç burcuna girmesi ile ilkbahar geldi, kanımız kaynamaya başladı. Yaşam enerjimiz, güzelleşme arzumuz ve zihnimiz de giderek hızlanıyor.

Bu hıza ayak uydurmak için hızlı çözümler bulmak gerek. Bu dönem çabuk sonuç veren bakım ürünleri revaçta olacak. Birkaç uygulamada gözle görülür etkiler yaratan antiaging ürünleri her zamankinden daha çok kullanmak isteyeceksiniz. Ayrıca tek ürünle çoklu etki yaratan formüller de favoriniz olacak.

Hızlı güzellik önerilerinden seçmeler:

*Anında pürüzsüzleştirici ve aydınlık etki yaratan peelingler

*Aydınlatıcı serum ve kremler

*Güneş koruyucu içeren bb kremler

*Gözaltı yorgunluk giderici maskeler

*Hızlı kuruyan ojeler

*Yıkama gerektirmeyen kuru şampuanlar

*Sprey saç boyaları

*Kalıcı makyaj

Çok işim var, cilt bakımına nasıl zaman bulabilirim?

Zaman hızlandıkça, günler nasıl geçiyor anlamayabiliriz. Öncelikli olması gereken sağlık ve güzellik konularını da ihmal ediyor olabiliriz.

Gençlik ve güzellik için her gün sadece 10 dk ayırabilir misiniz diye sorsam ne dersiniz?

Temizleme, diğer bakımlar ve takviyeler için sabah 5, akşam 5 dk ayırmak bu kadar zor olmasa gerek. Diyelim ki zorlanıyorsunuz, o zaman bakalım nerelerden zaman ayırabiliriz?

• 5 dk erken kalkın, 5 dk geç yatın.

• Sosyal medyada 10 dk az vakit geçirin.

• 10 dk daha az TV izleyin

• İnterneti 10 dk erken kapatın

• Telefonda 10 dk az konuşun.

Ve bunun gibi zamandan tasarruf yapacak daha pek çok aktivite sayabiliriz.

Günlük hedefi tutturduysanız sıra haftalık bakımda… Haftada bir gün kendinize ekstra 10-15 dk hediye etmek ister misiniz? Yeter ki isteyin. Ödülü büyük olacak…

Ve Ay küçülüyor!

28 Mart’ta gerçekleşen dolunay ertesinde ay küçülüyor. Diyet, detoks, peeling vakti! Hafifleme, arınma, tazelenme zamanı! Bu dönem yapacağınız diyetler her zamankinden çok etkili olabilir. Sağlıklı diyetleri, takviye edici gıdalar ve kozmetik ürün destekleri ile birlikte uygularsanız çok daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Ancak acele edip her duyduğunuz diyeti ya da ürünü bilinçsizce kullanmaya başlamayın. Mutlaka ilgili uzmanlara, hekim, eczacı, diyetisyen ve estetisyenlere danışınız.

Zamanın gerisinde kalmayın, sağlıklı ve genç kalın!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.