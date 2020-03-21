Hızlı tanı kiti devreye giriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tanı kitleri hakkında önemli bir duyuru paylaştı.

Artık yeni corona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti. 15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Sürüntü örneği inceleniyor

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek, güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti. Coşkun daha sonra hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

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