Magazin 'Hizmetçiler' 7 Mart'ta başlıyor: Zıt kardeşler ekrana damga vuracak

'Hizmetçiler' 7 Mart'ta başlıyor: Zıt kardeşler ekrana damga vuracak

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'Hizmetçiler' 7 Mart'ta başlıyor: Zıt kardeşler ekrana damga vuracak

7 Mart Cumartesi günü Kanal D'de başlayacak olan 'Hizmetçiler'de Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir iki düşman kardeşi canlandırıyor.

02 Mart 2020, Pazartesi 07:49 Son Güncelleme:
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İkili, başrolü Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker ile paylaşıyor. Lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin ev sahipleriyle kurdukları gizemli ve entrikalı ilişkilerin anlatıldığı dizide, Aras (Yiğit Kirazcı) ve Yiğit’in (Seçkin Özdemir) arasındaki rekabet olayları daha da karmaşık hale getirecek.

Karşı karşıya gelecekler

Yiğit sorumsuz ve bencil, Aras ise gerçekçi, özgür ve hakkını savunan bir karakteri canlandırıyor. Zıt kardeşler aile mirasından özel hayatlarına kadar her konuda karşı karşıya geliyor.

Yapımcılığını Fabrika Yapım-Öner Arslanel’in üstlendiği, proje tasarımını Ali Leskay’ın yaptığı, Metin Balekoğlu’nun yönettiği dizinin senaryosu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen’e ait.

***'Hizmetçiler' 7 Mart Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.


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