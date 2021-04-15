Bir Zamanlar Çukurova’da başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de çok konuşulan oyuncu Hilal Altınbilek'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncu sırt dekoltesiyle büyüledi.