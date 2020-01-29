HMD Global’in Nokia 400’ü en ucuz Android’li telefon olabilir

Onur Binay/posta.com.tr

Android aslında tuşlarla kullanılmak üzere tasarlandı, ancak iPhone'un tanıtımı akıllı telefon endüstrisinin dengesini dokunmatik ekranlara doğru yöneltti. Bu nedenle, 2008'deki lansmanından bu yana Android cihazlar dokunmatik ekranlara güveniyor. Artan çevrimiçi olma talebiyle, akıllı telefon şirketleri daha önce süper uygun fiyatlı Android Go sürümlü ve hatta 4G'yi destekleyen telefonları piyasaya sürdü.

HMD Global, bu segmente erken ayak basan ve KaiOS çalıştıran özellikli telefonların yanı sıra Android Go sürümünü çalıştıran ucuz akıllı telefonlara sahip olan şirketler arasında yer alıyor. Ancak şimdi, HMD Global, Android'in dokunmatik olmayan bir sürümünde çalışan Nokia 400 4G adlı bir telefon hazırlıyor olabilir.

TA-1208 model numaralı Nokia telefonu, Wi-Fi Alliance web sitesinde tespit edildi. Telefon ilk olarak Ağustos 2019'da web sitesinde ortaya çıktı. Ancak giriş çok yakın zamanda daha fazla bilgi eklenerek güncellendi. Listedeki işletim sisteminin “GAFP” olduğunu görmek ilginç. GAFP'nin neyi ima ettiğinden emin olmasak da, kısaltma en son geçen yıl sızdırılmış bir özellikli telefonda görüldü.

Nokia 400 4G, 4G bağlantı teknolojisini destekliyor. Ayrıca Bluetooth sertifikasına göre, Nokia 400 4G, Bluetooth 4.2 özelliğine sahip. Tuşlu telefonun ayrıca Unisoc işlemci tarafından desteklendiği ve SC234X Wi-Fi bileşenine sahip olduğu belirtiliyor.











